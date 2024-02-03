Артисту было неловко об этом говорить.

Член жюри Нацотбора на Евровидение-2024 Андрей Данилко появился на конкурсе с пластырем на лице. Поклонники сразу же забили тревогу и попытались узнать, что произошло с артистом.

Во время прямого эфира он рассказал, что у него на лице появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.

"Была пьяная драка", - с улыбкой на лице сказал Данилко.

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Правда это или шутка - наверняка неизвестно, так как Андрей Михайлович не стал раскрывать деталей.

К слову, Данилко на Нацотборе появился в привычном образе - черной кофте, маске и кепке. Однако был и милый элемент в его образе - ушки Микки Мауса.

"Я сегодня няшный. Мне все нравится", - пошутил артист.

Стоит отметить и то, что Данилко впервые заговорил на украинском. Он сразу же попросил зрителей строго его не судить, если у него будет проскакивать суржик.

Напомним, Тина Кароль в джинсах и без макияжа сорвала овации на Нацотборе.

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