Член жюри Нацотбора на Евровидение-2024 Андрей Данилко появился на конкурсе с пластырем на лице. Поклонники сразу же забили тревогу и попытались узнать, что произошло с артистом.
Во время прямого эфира он рассказал, что у него на лице появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.
"Была пьяная драка", - с улыбкой на лице сказал Данилко.
Правда это или шутка - наверняка неизвестно, так как Андрей Михайлович не стал раскрывать деталей.
К слову, Данилко на Нацотборе появился в привычном образе - черной кофте, маске и кепке. Однако был и милый элемент в его образе - ушки Микки Мауса.
"Я сегодня няшный. Мне все нравится", - пошутил артист.
Стоит отметить и то, что Данилко впервые заговорил на украинском. Он сразу же попросил зрителей строго его не судить, если у него будет проскакивать суржик.
Напомним, Тина Кароль в джинсах и без макияжа сорвала овации на Нацотборе.