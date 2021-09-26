Екатерина Гулякова попала в квартирную аферу.

Украинская актриса Екатерина Гулякова рассказала, что после развода с мужем попалась в лапы мошенников.

Об этом она сказала в инста-сториз, передает РБК-Украина.

По словам девушки, она нашла покупателя на свою квартиру. При этом они договорились до какого числа она там еще будет жить вместе со своей дочерью, но в договоре они не указали эти даты. В результате мужчина выгнал ее на улицу вместе с ребенком.

"Были договоренности, на каких условиях я продаю квартиру и до какого времени остаюсь в ней. Но когда пришло время подписания документов, новый владелец отказался указывать в договоре дату выезда. Я категорически не хотела подписывать бумаги на его условиях. Но этот человек клялся, что никогда не выгонит на улицу женщину с ребенком", - объяснила звезда.

Также она отметила, что занималась продажей квартиры самостоятельно, не прибегая к услугам брокера. Такой поступок Екатерина назвала большой глупостью.

"В результате нам пришлось платить тому человеку арендную плату за то, что мы живем в своей квартире, а на момент выезда он решил оставить часть наших личных вещей себе", - добавила актриса.

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Екатерина Гулякова - украинская актриса и телеведущая, актриса Киевского театра "Созвездие". Член Гильдии киноактеров Украины.

В кинематографе дебютировала в 2003 году в сериале "Возвращение Мухтара". Первая заметная роль была в 2007 году в сериале "Сердцу не прикажешь". В 2012-2016 годах снималась в сериале "Виталька" в роли Тамары. Успешными были работы в картинах "Ласточкино гнездо", "Ради любви я все смогу", "Отдел 44", "Плохой хороший коп", "Срок давности", "Мама для Снегурочки", "Горничная", "Ноты любви".

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Автор: Диана Могилевич