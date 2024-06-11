Евгений Клопотенко честно ответил, почему не вступил в ВСУ: 'Не видел смысла'

Однако данные в ТЦК он обновил.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, почему в начале полномасштабного российского вторжения не вступил в ряды ВСУ или не ушел в территориальную оборону.

По его словам, в начале большой войны он находился в маленьком поселке, поэтому не видел смысла вступать в тероборону.

Также он добавил, что принес больше пользы на своем месте, потому что занимался гастродипломатией и рассказывал миру о войне в Украине.

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"С первых дней вторжения я пытался позаботиться о безопасности семьи и своей команды. К тому же находился тогда за городом и, например, вступать в тероборону в маленьком селе не видел смысла. Также понимал, что принесу больше пользы на своем месте. Ведь с первого дня большой войны мы с командой поддерживали украинцев через еду. Я активно занимался гастродипломатией и в мировом инфопространстве рассказывал о событиях в Украине. И долгое время был сосредоточен только на этом", - сказал Клопотенко в интервью "ТыКиев".

Кроме того, Клопотенко отметил, что в ТЦК все же ходил, чтобы обновить данные. Сделал он это в первый день закона о мобилизации.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко заговорил о детях и представил, каким отцом будет.

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