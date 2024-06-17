Кулинар поделился своими фантазиями.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко публично заявил о своих необычных желаниях. Кулинар признался, что мечтает найти девушку, которую держал бы в клетке.

Клопотенко откровенно говорит о своих безумных фантазиях, а также добавляет, что его захватывает все на грани психопатических расстройств. Более того, шеф-повар говорит, что интересуется маньяками и душевнобольными людьми. Он поделился, что еще в детстве проявлял интерес к жизни таких лиц.

По его словам, он мечтает посадить девушку в клетку и кормить ее там. Ему было бы интересно наблюдать за тем, как она будет себя вести.

"Я бы взял какую-то девушку, украл ее и посадил в клетку. Кормил бы ее, смотрел бы, как она себя ведет - это мечта. Просто это социально-недопустимо, я не буду этого делать. Но я искренне этого хочу. Это правда", - признался ресторатор.

Евгений рассказал, что читает литературу, в которой описывается жизнь и действия маньяков. Одной из его самых любимых книг является роман "Парфюмер. История одного убийцы" Патрика Зюскинда. Шеф-повар выражает восторг от подобных историй и уверяет, что его поведение не является наигранным. Клопотенко убежден, что людей со странными фантазиями немало, но многие об этом молчат, а он говорит открыто.

"Это то, что там показывают, это не является какой-то наигранностью. Я не видел, как психолог меня разбирал, но видел девушка сделала нарезку: "Да посмотрите, он же психопат, он же сказал, что хочет кого-то держать в клетке. Здесь он хочет кормить, там он хочет кого-то купить". Я написал, что я хочу кому-то платить деньги, чтобы кто-то сидел у меня в клетке. Девушка написала, с чего ты взял, что кто-то не хочет. Давай мне три тысячи долларов, я буду сидеть в клетке", - добавил повар.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко честно ответил, почему не вступил в ВСУ.

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