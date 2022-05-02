Российская певица родом из Украины Наташа Королева пришла на юбилей путиниста Филиппа Киркорова.
Вместе со своим сыном она веселилась с российскими звездами, которые, как и она сама молчат о войне в Украине, тем самым поддерживая путинский режим.
Среди гостей также были Ольга Бузова, Anna Asti, Ксения Собчак, Валерия и Пригожин, Тимати со своей девушкой, а также внук Аллы Пугачевой, которая сейчас находится в Израиле. Всего на праздновании было около 500 человек.
Кроме того, помимо самого празднования юбилея Киркоров устроил масштабный концерт и показ мод.
Отметим, Наташа Королева родилась в Киеве. Долгое время она жила на Борщаговке, там же и училась в местной школе. При этом строить карьеру она предпочла в РФ. В стране-агрессоре она встретила и своего супруга Тарзана, который активно поддерживает путинский режим.
Напомним, ранее Наташа Королева засветилась верхом на путинисте Киркорове.