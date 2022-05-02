Певица появилась в компании российских звезд.

Российская певица родом из Украины Наташа Королева пришла на юбилей путиниста Филиппа Киркорова.

Вместе со своим сыном она веселилась с российскими звездами, которые, как и она сама молчат о войне в Украине, тем самым поддерживая путинский режим.

Среди гостей также были Ольга Бузова, Anna Asti, Ксения Собчак, Валерия и Пригожин, Тимати со своей девушкой, а также внук Аллы Пугачевой, которая сейчас находится в Израиле. Всего на праздновании было около 500 человек.

Кроме того, помимо самого празднования юбилея Киркоров устроил масштабный концерт и показ мод.

Отметим, Наташа Королева родилась в Киеве. Долгое время она жила на Борщаговке, там же и училась в местной школе. При этом строить карьеру она предпочла в РФ. В стране-агрессоре она встретила и своего супруга Тарзана, который активно поддерживает путинский режим.

Напомним, ранее Наташа Королева засветилась верхом на путинисте Киркорове.

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