Путинист уже принялся расхваливать юношу в соцсетях.

Скандальный певец Филипп Киркоров выбрал нового "фаворита". Сначала он дружил с Басковым, затем нахваливал российского блогера Давида Манукяна, с ним ему даже приписывали роман. Теперь же путинист выбрал "фаворита" помоложе.

Оказалось, что Киркоров "положил глаз" на юного певца Ваню Дмитриенко, которому всего 17 лет. Путинист уже даже сделал ему подарок.

Так, Киркоров посетил выступление Дмитриенко и подарил ему украшение - цепочку с подвеской из Диснейленда. Оказалось, юноша сам просил его о таком подарке.

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Однако на подарках все не закончилось. Путинист уже представил фанатам своего "фаворита" в Instagram. Киркоров показал фото с 17-летним певцов и засыпал его комплиментами.

"Молодым и талантливым дорогу! Поздравляю с первым альбомом, получил удовольствие на презентации. Пусть твои песни залетят в чарты! Лети!", - написал путинист.

В сети уже обсуждают нового "фаворита" Киркорова. Пользователи предупреждают юношу о мстительном характере путиниста. Певец известен публичными скандалами, он часто шокирует своими выходками. К примеру, совсем недавно полуголый Киркоров с огромным крестом устроил "вакханалию" на сцене.

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