Осадчую возмутило заявление режиссера о помощи россиянам, "пострадавшим" от войны в Украине.

Украинская телеведущая Катерина Осадчая жестко раскритиковала российского режиссера Кирилла Серебренникова за его заявление о необходимости помогать жертвам войны, как в Украине, так и в России.

На его высказывание Осадчая отреагировала в Instagram-сторис.

"Ну бл… Давайте теперь коллективно пожалеем россиян. Ну что же за нах…" – написала ведущая.

При этом она привела цитату Серебренникова, заявившего: "В России тоже какое-то количество жизней разрушено. Это очень сложно, это травмирует жизни людей, особенно учитывая то. что россияне считают виноватыми. Важно помочь всем пострадавшим, помочь тем, кого отправили воевать, а их семьи остались без денег на жизнь".

Как известно, режиссера из РФ Кирилла Серебренникова допустили к участию в Каннском кинофестивале, несмотря на многочисленные призывы не приглашать российских деятелей.

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