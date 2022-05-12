Она напомнила, что несколько дней назад "Светской жизни" исполнилось 17 лет.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала новый сезон "Светской жизни" и рассказала, каким он будет после войны.

Об этом телезвезда рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Осадчая напомнила, что несколько дней назад "Светской жизни" исполнилось 17 лет. По ее словам, они с командой проекта уже обсуждали, что после войны его герои изменятся.

"Звезды, которые не молчат, волонтеры, военные - это будущие герои нашей программы, поэтому проект обязательно расширится и станет еще ярче, как наша страна. Мы не будем молчать о тех звездах, которые соблюдали так называемый нейтралитет. Мы зададим вопрос всем "молчунам", - пообещала Екатерина.

"Возможно, они будут от меня прятаться, но "Светская жизнь" найдет все",- сказала телеведущая.

"Светская жизнь" - программа о богатых и известных людях, а также о светских мероприятиях, которые они посещают. Выходит на телеканале 1+1 с 2008 года. Неизменная ведущая программы - Екатерина Осадчая.

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