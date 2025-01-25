Известный актер и народный артист Украины Василий Черношкур ушел из жизни. Мужчине было 78 лет.

Печальную весть на официальной странице в Facebook сегодня, 25 января, сообщил Херсонский театр имени Николая Кулиша, в котором работал Василий много лет.

"Ушел в вечность народный артист Украины Василий Черношкур. Мы искренне благодарны за годы работы в нашем театре. Мир потерял невероятного человека... Выражаем соболезнования родным и близким. Херсонский зритель всегда будет помнить Ваши невероятные образы на сцене Херсонского театра Кулиша", - говорится в посте.

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Что стало причиной смерти актера - пока неизвестно.

Что известно о Василии Черношкуре

Василий родом из Запорожья. Образование получил в Киевском государственном институте имени Ивана Карпенко-Карого, а затем начал играть в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша. Черношкур проработал там 42 года и сыграл более 200 ролей.

В 2001 году Василий получил звание народного артиста Украины. Снимался в фильмах и сериалах, наиболее известные из которых: "Крепостная", "Окно жизни", "Это я", "Сага" и другие киноработы.

Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста Украины Григория Шумейко. Мужчине было 74 года.

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