Влюбленные аж светятся от счастья.

Американская светская львица Ким Кардашьян долго не страдала за рэпером Канье Уэстом и сразу после развода завела новые отношения. Ее новым избранником стал комик Пит Дэвилсон.

Не зря же говорят, что покорить сердце женщины может мужчина, который всегда ее смешит. Вероятно, так и произошло в случае с Кардашьян.

Звезда часто показывает своего возлюбленного. Недавно они вместе появились на красной дорожке, на обеде корреспондентов в Белом доме. Сейчас же она показала, как они проводят время дома.

В кадре Ким предстала в топе и черных штанах, а ее возлюбленный - в штанах и с голым торсом. Заметно, что пара счастлива.

"Какие счастливые", "Прекрасная пара", "Я даже завидую вам", "Вот это любовь", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ким Кардашьян впервые вышла на красную дорожку со своим бойфрендом-красавчиком.

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