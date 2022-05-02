Влюбленные выглядят очень счастливыми.

Американская модель Ким Кардашьян появилась на публике в компании комика Пита Дэвидсона, с которым она после расставания с Канье Уэстом закрутила роман.

Впервые влюбленные появились вместе на презентации нового реалити-шоу знаменитого семейства, но тогда они особо не фотографировались. Сейчас же на обеде корреспондентов в Белом доме они появились в роскошных образах и с удовольствием позировали для папарацци.

Ким появилась на красной дорожке в блестящем длинном платье от всемирно известного бренда Balenciagа, которое идеально подчеркнуло ее фигуру, а Дэвидсон надел костюм с белой рубашкой и галстук.

Отметим, о романе Кардашьян и Дэвидсон заговорили еще в ноябре 2021 года. Их неоднократно видели вместе и в парке, и в ресторанах. Также известно, что свое день рождение Пит отмечал в компании Ким и ее мамы. Интересно, что Пит посвятил татуировку Ким.

Напомним, ранее молодой бойфренд Ким Кардашьян впервые высказался о романе с ней.

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