"Первая леди": Ким Кардашьян в эротическом белье соблазнила фанатов
13:15, 14 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Ким Кардашьян встала в позу собачки / instagram.com/kimkardashian
Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует полулежа.
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Звезда предстала в телесном нижнем белье. Бюстгальтер изящно подчеркнул пышную грудь Ким, а завышенные трусы оголили ее бедра. Дополнили образ босоножки-гладиаторы, которые украсили голень модели.
"Нет слов", "Ким, не хочешь сделать сэлфи в Белом Доме?", "Первая леди Ким", "Шикарная", - написали поклонники.
Ким показала фото / instagram.com/kimkardashian
Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян показала себя в юности.
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