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"Первая леди": Ким Кардашьян в эротическом белье соблазнила фанатов

13:15, 14 июля 2020
Звезды
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Ким Кардашьян встала в позу собачки / instagram.com/kimkardashian

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Звезда предстала в телесном нижнем белье. Бюстгальтер изящно подчеркнул пышную грудь Ким, а завышенные трусы оголили ее бедра. Дополнили образ босоножки-гладиаторы, которые украсили голень модели.

"Нет слов", "Ким, не хочешь сделать сэлфи в Белом Доме?", "Первая леди Ким", "Шикарная", - написали поклонники.

Ким показала фото / instagram.com/kimkardashian

Как сообщал УНИАН, Ким Кардашьян показала себя в юности.

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