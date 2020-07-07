цей матеріал доступний українською

"Совсем другой человек": Ким Кардашьян показала себя в юности

12:58, 07 июля 2020
Звезды
278 0
Ким Кардашьян и Канье Вест / REUTERS

Читайте такжеКим Кардашьян поразила фолловеров новым образом

На этих снимках звезду сложно узнать. Стоит отметить, что в юности у Ким не было такой пышной попы, груди и накаченных губ. Лицо Ким кардинально изменилось после хирургических и косметологических вмешательств. 

А также кардинально изменился стиль одежды. Ранее Кардашьян одевалась более скромно и не всегда подчеркивала свои пышные формы.

Как сообщал УНИАН, Кардашьян продемонстрировала новинки косметики KKW.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter