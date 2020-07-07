"Совсем другой человек": Ким Кардашьян показала себя в юности

Модель опубликовала старые фото.

Известная модель и участница реалити Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии, которые были сделаны еще в ее юности.

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На этих снимках звезду сложно узнать. Стоит отметить, что в юности у Ким не было такой пышной попы, груди и накаченных губ. Лицо Ким кардинально изменилось после хирургических и косметологических вмешательств.

А также кардинально изменился стиль одежды. Ранее Кардашьян одевалась более скромно и не всегда подчеркивала свои пышные формы.

Как сообщал УНИАН, Кардашьян продемонстрировала новинки косметики KKW.

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