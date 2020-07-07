"Совсем другой человек": Ким Кардашьян показала себя в юности
12:58, 07 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала старые фото.
Ким Кардашьян и Канье Вест / REUTERS
Известная модель и участница реалити Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии, которые были сделаны еще в ее юности.
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На этих снимках звезду сложно узнать. Стоит отметить, что в юности у Ким не было такой пышной попы, груди и накаченных губ. Лицо Ким кардинально изменилось после хирургических и косметологических вмешательств.
А также кардинально изменился стиль одежды. Ранее Кардашьян одевалась более скромно и не всегда подчеркивала свои пышные формы.
Как сообщал УНИАН, Кардашьян продемонстрировала новинки косметики KKW.
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