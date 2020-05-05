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Ким Кардашьян выставила свои сочные прелести на камеру (фото)

21:03, 05 мая 2020
Звезды
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Кардашьян сверкнула роскошными ягодицами / instagram.com/kimkardashian

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На снимках знаменитость позирует в золотом слитном купальнике, который, кажется, ей маловат. Дополняет такой сексуальный образ блестящий чокер на шее.

Такой наряд позволяет разглядеть все прелести звезды: ее сочную грудь и пышные бедра, а также подтянутые ягодицы.

Волосы Ким заплетены в косы, а на лице виден макияж. Позирует Кардашьян на пляже. 

"Солнечные лучи", - подписала она фотографии.

Ранее Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала фото в белье и взбудоражила сеть.

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Теги: #фото#Ким Кардашьян