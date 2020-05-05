Ким Кардашьян выставила свои сочные прелести на камеру (фото)

В кадре звезда предстала в ярком купальнике.

Известная во всем мире звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась серией новых откровенных фото на своей странице в Instagram.

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На снимках знаменитость позирует в золотом слитном купальнике, который, кажется, ей маловат. Дополняет такой сексуальный образ блестящий чокер на шее.

Такой наряд позволяет разглядеть все прелести звезды: ее сочную грудь и пышные бедра, а также подтянутые ягодицы.

Волосы Ким заплетены в косы, а на лице виден макияж. Позирует Кардашьян на пляже.

"Солнечные лучи", - подписала она фотографии.

Ранее Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала фото в белье и взбудоражила сеть.