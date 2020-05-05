Ким Кардашьян выставила свои сочные прелести на камеру (фото)
21:03, 05 мая 2020Звезды
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В кадре звезда предстала в ярком купальнике.
Кардашьян сверкнула роскошными ягодицами / instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась серией новых откровенных фото на своей странице в Instagram.
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На снимках знаменитость позирует в золотом слитном купальнике, который, кажется, ей маловат. Дополняет такой сексуальный образ блестящий чокер на шее.
Такой наряд позволяет разглядеть все прелести звезды: ее сочную грудь и пышные бедра, а также подтянутые ягодицы.
Волосы Ким заплетены в косы, а на лице виден макияж. Позирует Кардашьян на пляже.
"Солнечные лучи", - подписала она фотографии.
Ранее Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала фото в белье и взбудоражила сеть.
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