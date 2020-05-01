Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)
13:16, 01 мая 2020Звезды
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В кадре фигура Кардашьян завораживает.
Кардашьян предстала в соблазнительном образе / instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян на своей странице в Instagram показала фото в белье и взбудоражила сеть.
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На снимке звезда предстала в черном бюстгальтере и такого же цвета спортивных штанах. Она позирует на фоне творческого беспорядка из вещей на полу.
В кадре фигура Кардашьян завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра.
"Доброе утро", - написала в посте теледива. "Бомба!", "Ты идеальна", "Воу, вот это ты горяча", - пишут в комментариях.
Кардашьян выглядит прекрасно / instagram.com/kimkardashian
Ранее Ким Кардашьян похвасталась изгибами своего тела, облачившись в белье собственного бренда SKIMS.
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