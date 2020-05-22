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Ким Кардашьян подразнила фанатов "горячими" фото в крошечном купальнике

21:20, 22 мая 2020
Звезды
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Ким Кардашьян в спортзале / instagram.com/kimkardashian

Известная во всем мире участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала, как тренируется в спортзале на карантине.

Читайте также"Секс-бомба": Ким Кардашьян снялась в прозрачном белье (фото)Соответствующие фото она опубликовала в своем Instagram.

«Карантинная тренировка», – отметила она в подписи.

Ким позировала в спортзале в крохотном купальнике с леопардовым принтом.

Подписчики оценили снимок и соответствующе отреагировали: «Вот это тело!», «Прекрасная», «Шикарная», «Моя любовь», «Идеальная».

Ким Каодашьян подразнила подписчиков / instagram.com/kimkardashian

Как ранее сообщал УНИАН, как Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами в белом бикини.

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Теги: #Ким Кардашьян