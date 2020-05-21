Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами в белом бикини (фото)
10:46, 21 мая 2020Звезды
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В описании к посту Ким отметила, что принарядилась, а ехать некуда.
Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам горячие кадры.
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Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте. На фото она позирует в белом бикини, демонстрирующем ее фигуру во всей красе.
Образ Кардашьян дополнили белокурые локоны и пара сапог в ковбойском стиле. Снимки звезды набрали почти 3 миллиона лайков.
Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая после замужества в РФ, обнародовала в Instagram фото с наградой от YouTube – "Золотой кнопкой".
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