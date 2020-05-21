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Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами в белом бикини (фото)

10:46, 21 мая 2020
Звезды
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Кардашьян сверкнула роскошными формами / instagram.com/kimkardashian

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Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте. На фото она позирует в белом бикини, демонстрирующем ее фигуру во всей красе.

Образ Кардашьян дополнили белокурые локоны и пара сапог в ковбойском стиле. Снимки звезды набрали почти 3 миллиона лайков.

Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая после замужества в РФ, обнародовала в Instagram фото с наградой от YouTube – "Золотой кнопкой". 

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Теги: #фото#Ким Кардашьян