Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами в белом бикини (фото)

В описании к посту Ким отметила, что принарядилась, а ехать некуда.

Известная во всем мире участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам горячие кадры.

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Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте. На фото она позирует в белом бикини, демонстрирующем ее фигуру во всей красе.

Образ Кардашьян дополнили белокурые локоны и пара сапог в ковбойском стиле. Снимки звезды набрали почти 3 миллиона лайков.

Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко, переехавшая после замужества в РФ, обнародовала в Instagram фото с наградой от YouTube – "Золотой кнопкой".