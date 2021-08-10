18 сентября состоится первая церемония награждения премии в области ЛГБТ+ "KyivPride Awards2021".

"КиевПрайд" объявил премию в сфере ЛГБТ+ и прайд активизма - KYIVPRIDE AWARDS 2021.

Оказывается, что до 25 августа пользователи сети могут самостоятельно номинировать на премию блогера, звезду шоу-бизнеса и т.д., которые поддерживают ЛГБТ-движение.

Номинации KyivPride Awards 2021:

ЛГБТ+ Активист года в Украине. За выдающуюся деятельность для ЛГБТ+ сообщества и видимый вклад в прайд-движение

Союзник года в Украине. Номинируются лидер общественного мнения за мощную поддержку ЛГБТ+ в Украине. Вручается звезде шоу-бизнеса, человеку из сферы политики, культуры и т.д., не является частью ЛГБТ+ сообщества

ЛГБТ+ френдли бренд года в Украине. Вручается украинской компании, которая поддерживает видимость ЛГБТ+ сообщества, громко заявляет о своей солидарности с прайд-движением

ЛГБТ+ френдли медиа года в Украине. Вручается медиа, которые систематически и корректно освещают события прайд-движения, квир-проекты и проблематику ЛГБТ+ сообщества

Квир-блогер года в Украине. ЛГБТ+ деятель искусства что средством собственного интернет-блога успешно и видимо продвигает идеи равенства и свободы в Украине

Произведение квир-искусства года в Украине. Фото, видео, фильм, песня, выставка или иной художественный акт, который стал важным вкладом в ЛГБТ+ движение

ЛГБТ+ событие года в Украине. Запад, акция, инфокампания, или другой инфопроект ЛГБТ+ направления, которое имело громко влияние на медиапространство и сообщество

Читайте такжеДмитрий Гордон разделся и похвастался своей мужской силой28 августа будет объявлены номинанты и запущено онлайн-голосования на ресурсах ОО "КиевПрайд". До 12 сентября будет голосования. Церемония награждения будет транслироваться онлайн на ресурсах ОО "КиевПрайд".

Важно: будут номинированным только те претенденты, работа которых направлена ​​именно в украинское информационное пространство, а также те, которые уважают территориальную целостность и Конституцию государства и не совершали противоправные действия в рамках Законов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич