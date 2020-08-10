Семья Шварценеггера празднует рождение ребенка
Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила первенца. Отцом ребенка является актер Крис Пэтт.
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Машину Криса видели у больницы Святого Джона в Санта-Монике, передает popcornnews.
Стоит отметить, что для Кэтрин этот ребенок стал первым, а вот для ее супруга Криса - вторым. Он уже воспитывает семилетнего сына Джека.
Сам Арнольд Шварценеггер также прокомментировал новость о том, что будет дедушкой.
"Это потрясающая новость, что у Кэтрин будет ребенок. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских растрогала сеть новорожденными малышами.
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