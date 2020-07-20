Кэти Перри рассказала о скачке веса и самочувствие на последних неделях беременности (фото)

На последних неделях беременности артистка начала сильно отекать.

35-летняя певица Кэти Перри дала интервью британскому радио KISS FM, рассказав о самочувствии на последних неделях беременности и своем весе.

Артистка ждет первенца от актера Орландо Блума, сообщили в Daily Mail.

Звезда призналась, что сейчас она "слишком часто отекает", а ее вес достиг 86 килограммов.

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"Я очень благодарна за свое тело, и я безумно уважаю других женщин, которые тоже проходят через это. Будучи беременной, у вас меняется мировоззрение. Но есть и минусы: у меня все отекло! Ноги, руки", – жалуется Перри.

Звезда не только поделилась подробностями своего интересного положения, но и продемонстрировала животик. Также Кэти рассказала, как ей удается работать в период карантина.

"Несмотря на тяжелые времена – пандемию коронавируса и распространение движения Black Lives Matterв США, я очень активная. Выпускаю песни и очень усердно работаю. Я счастлива, что для работы не требуется никуда ездить, что обычно очень изматывает", – сказала она.

Как сообщал ранее УНИАН, Кэти Перри и ее 43-летний возлюбленный, знаменитый актер Орландо Блум ждут ребенка. У пары родится девочка. Для Перри это будет первый ребенок, а в Орландо растет сын Флинн от его экс-супруги, модели Миранды Керр. С Кэти Перри Блум начал отношения у2016 году, однако вскоре они разошлись. Пауза оказалась недолгой.

Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году - в День святого Валентина. Когда же состоится свадьба, пока не сообщается.

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