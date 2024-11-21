Знаменитость поделилась кадрами в наряде, который создал украинец.

Знаменитая американская певица Кэти Перри появилась на публике в наряде от известного украинского дизайнера. Звезда сцены показалась в изысканном образе во время важного события.

Исполнительница на днях побывала на концерте своей коллеги - популярной американской певицы Сабрины Карпентер. Ее выступление проходило в Лос-Анджелесе. На концерт Перри пришла в стильном корсете и мини-юбке, напоминающей платье. Этот образ создал дизайнер Иван Фролов и основатель бренда Frolov. Свой голубой образ Кэти дополнила высокими черными ботфортами на каблуках.

Мини-юбка и корсет, который примерила на себя артистка, были представлены в коллекции Весна-2025 на Ukrainian Fashion Week. Позже эту коллекцию Фролова увидели также и на неделях моды в Париже и Нью-Йорке.

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Снимками с выступления Карпентер Перри поделилась в своем Instagram. В частности, на некоторых снимках певицы в объятиях позировали на камеру. В подписи к фотографиям Кэти выразила благодарность коллеге за исполнение ее любимой песни "Lie to Girls".

"Шоу было очень коротким, но таким милым. Спасибо, что закрепила мой статус funtie (веселой тетушки) вместе с моими племянницами. И за то, что сыграла мою любимую песню "Lie to Girls", - написала под фото знаменитость.

К слову, и сама Сабрина также является поклонницей бренда украинского дизайнера. Исполнительница несколько раз заказывала у Фролова платья для своих концертов.

Напомним, ранее в платье от вышеупомянутого украинского дизайнера показалась Рита Ора. В этом наряде она появилась на премьере 12-го сезона развлекательного музыкального шоу "Певец в маске".

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