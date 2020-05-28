Вот-вот родит: Кэти Перри показала огромный животик (фото)

Артистка ждет ребенка от Орландо Блума.

Популярная певица Кэти Перри вот-вот станет мамой. Артистка поделилась с поклонниками очередным селфи на последних месяцах беременности.

Читайте такжеКончита Вурст эпатировала новым образом (фото)

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Кэти позирует во весь рост. На ней блестящее серебристое платье свободного кроя. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами и блестящими босоножками.

Поклонники усыпали артистку комплиментами:

"Ты выглядишь великолепно";

"Беременность еще никогда не выглядела так хорошо";

"Ты выглядишь прекрасно, я вижу твое сияние за милю", - написали фолловеры.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями. Они ждут девочку.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram