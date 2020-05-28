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Вот-вот родит: Кэти Перри показала огромный животик (фото)

17:30, 28 мая 2020
Звезды
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Кэти Перри / фото instagram.com/katyperry

Популярная певица Кэти Перри вот-вот станет мамой. Артистка поделилась с поклонниками очередным селфи на последних месяцах беременности.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Кэти позирует во весь рост. На ней блестящее серебристое платье свободного кроя. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами и блестящими босоножками.

Поклонники усыпали артистку комплиментами:

"Ты выглядишь великолепно";

"Беременность еще никогда не выглядела так хорошо";

"Ты выглядишь прекрасно, я вижу твое сияние за милю", - написали фолловеры.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями. Они ждут девочку.

Кэти Перри скоро станет мамой / фото instagram.com/katyperry

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