Вот-вот родит: Кэти Перри показала огромный животик (фото)
Популярная певица Кэти Перри вот-вот станет мамой. Артистка поделилась с поклонниками очередным селфи на последних месяцах беременности.
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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Кэти позирует во весь рост. На ней блестящее серебристое платье свободного кроя. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами и блестящими босоножками.
Поклонники усыпали артистку комплиментами:
"Ты выглядишь великолепно";
"Беременность еще никогда не выглядела так хорошо";
"Ты выглядишь прекрасно, я вижу твое сияние за милю", - написали фолловеры.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями. Они ждут девочку.
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