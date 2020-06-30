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Кайли Дженнер ошарашила фолловеров откровенным фото

11:12, 30 июня 2020
Звезды
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Кайли Дженнер / REUTERS

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На снимке Кайли предстала в розовом образе. Грудь модели чуть-чуть прикрывала портупея, сделанная в виде бюстгальтера. При этом Кайли пришлось прикрыть интимное место руками. Несмотря на это фото получилось все же очень пикантным.

Поклонники Дженнер пришли в восторг и отметили, что Кайли выглядит как королева. Они не стали скрывать свои эмоции и сделали звезде множество комплиментов.

Модель показала фото / фото instagram.com/kyliejenner

Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер сверкнула пышной грудью в нижнем белье.

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Теги: #фото#кайли дженнер