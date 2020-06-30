Кайли Дженнер ошарашила фолловеров откровенным фото
11:12, 30 июня 2020Звезды
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Модель предстала в розовом цвете.
Кайли Дженнер / REUTERS
Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в одном бюстгальтере.
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На снимке Кайли предстала в розовом образе. Грудь модели чуть-чуть прикрывала портупея, сделанная в виде бюстгальтера. При этом Кайли пришлось прикрыть интимное место руками. Несмотря на это фото получилось все же очень пикантным.
Поклонники Дженнер пришли в восторг и отметили, что Кайли выглядит как королева. Они не стали скрывать свои эмоции и сделали звезде множество комплиментов.
Модель показала фото / фото instagram.com/kyliejenner
Как сообщал УНИАН, ранее Дженнер сверкнула пышной грудью в нижнем белье.
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