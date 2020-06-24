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"Горячая штучка": Кайли Дженнер сверкнула пышной грудью в нижнем белье

14:17, 24 июня 2020
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Кайли Дженнер / REUTERS

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Фото сделано по пояс модели. На Кайли надет только черный бюстгальтер в сеточку с логотипом известного бренда Guess. На снимке видно, что модель позирует дома. Также она положила руку на мужское плечо, но лица не видно.

"Люблю тебя блондинкой. Люблю тебя брюнеткой. Люблю тебя любую", "Королева Кайли", - написали подписчики.

Модель показала грудь / фото instagram.com/kyliejenner

Как сообщал УНИАН, ранее Кайли Дженнер с сестрой снялись в мега-сексуальном видео.

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