"Горячая штучка": Кайли Дженнер сверкнула пышной грудью в нижнем белье
14:17, 24 июня 2020Звезды
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Модель показала новое фото.
Кайли Дженнер / REUTERS
Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в нижнем белье.
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Фото сделано по пояс модели. На Кайли надет только черный бюстгальтер в сеточку с логотипом известного бренда Guess. На снимке видно, что модель позирует дома. Также она положила руку на мужское плечо, но лица не видно.
"Люблю тебя блондинкой. Люблю тебя брюнеткой. Люблю тебя любую", "Королева Кайли", - написали подписчики.
Модель показала грудь / фото instagram.com/kyliejenner
Как сообщал УНИАН, ранее Кайли Дженнер с сестрой снялись в мега-сексуальном видео.
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