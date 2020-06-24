"Горячая штучка": Кайли Дженнер сверкнула пышной грудью в нижнем белье

Модель показала новое фото.

Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в нижнем белье.

Читайте такжеДеми Роуз показала пышную грудь крупным планом

Фото сделано по пояс модели. На Кайли надет только черный бюстгальтер в сеточку с логотипом известного бренда Guess. На снимке видно, что модель позирует дома. Также она положила руку на мужское плечо, но лица не видно.

"Люблю тебя блондинкой. Люблю тебя брюнеткой. Люблю тебя любую", "Королева Кайли", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Кайли Дженнер с сестрой снялись в мега-сексуальном видео.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram