Катя Осадчая впервые рассказала, как Горбунов позвал ее замуж

Это случилось в ее день рождения.

3 февраля 2025 года Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают восьмую годовщину свадьбы. В этот знаменательный для пары день ведущая рассказала, как супруг сделал ей предложение.

По ее словам, это произошло в Одессе, когда они отдыхали вместе со своими друзьями. Горбунов встал на одно колено и позвал Осадчую замуж. Она согласилась, но играть свадьбу они не спешили, потому что у обоих было много работы.

Однако на тот момент Катя уже была беременна, поэтому ближе к родам они поняли, что пора официально оформить свои отношения.

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Ведущая говорит, что хотела устроить тихий праздник с близкими, однако друзья решили иначе.

"Сказать честно: свадьба на девятом месяце беременности – не самая лучшая идея. В какой-то момент у меня начала кружиться голова. И казалось, что свадьба для невесты закончится не начавшись. Вообще мы планировали расписаться и тихо посидеть в ресторане узким кругом. Но тут включились друзья и понеслось: музыки, застолья, традиции…" – поделилась знаменитость.

Осадчая добавила, что за 8 лет брака они с Горбуновым много прошли и стали друг для друга очень близкими людьми.

"А если серьезно, за восемь лет мы много чего успели. Родили двух малючиков, прошли вместе пандемию и начало полномасштабной войны. Но сейчас, через восемь лет, я точно могу сказать, мы самые родные друг для друга и лучшие друзья. Нам хорошо вместе и когда весело, и когда грустно", — подытожила ведущая.

Напомним, ранее Горбунов заговорил о пополнении в семье и ответил, готовы ли они с Осадчей к усыновлению.

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