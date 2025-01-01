Знаменитость поделился, хотели ли бы они с Екатериной еще детей.

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов прокомментировал свою личную жизнь. В частности, знаменитость заговорил о пополнении в их с известной телеведущей Екатериной Осадчей семье. Он ответил, готовы ли они с любимой взять ребенка из приюта.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" телезвезда поделился, что не исключает, что в будущем он может стать отцом еще одного малыша. По его словам, если судьба им подарит еще одного ребенка, то они с женой будут очень счастливы и будут воспитывать третьего общего малыша.

"Если так сложится история и против этого не будут небеса, то да", - заверил Юрий.

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Также он прокомментировал тему усыновления. Горбунов рассказал, что они обсуждали с Осадчей усыновление сироты, однако сейчас эта тема пока стоит на паузе. У них обоих нет уверенности о готовности к этому. Пара пока колеблется, сможет ли взять на себя такую ответственность.

"Мы проговариваем ее (тему об усыновлении - УНИАН) сами для себя. Не начали работать в этом направлении. Потому что для этого, кроме слов, надо понимать всю ту ответственность, которую ты на себя берешь, и быть готовым. Готовы ли мы к ней? Мы не знаем. Поэтому эта тема сейчас на паузе", - отметил знаменитость.

К слову, Горбунов и Осадчая поженились примерно 10 лет назад. За это время у супругов родилось двое детей - в 2017 году сын Иван, а в 2021 году сын Даниил. У Екатерины также есть 21-летний сын Илья от первого брака.

Напомним, ранее Юрий Горбунов ответил, что думает о беглеце Владе Яме. Ведущий поделился, обращался ли танцовщик к нему за советом.

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