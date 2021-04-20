Наряд весьма удачно подчеркнул фигуру телезнаменитости.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото из полуфинала "Голоса страны-11".

Читайте также"Светская" ведущая Осадчая показалась без макияжаСнимки появились на Instagram-странице знаменитости. Катя предстала в ярком желтом миди-платье, подчеркивающем ее тонкую талию и бюст.

Дополнила образ Осадчая множеством аксессуаров с изумрудными камнями - серьгами, цепочкой на шее и массивными кольцами. Завершила аутфит ведущая блестящими босоножками на каблуке.

Длинные волосы знаменитость уложила в небрежные локоны, а на лицо нанесла макияж с блестками на глазах.

"Голос страны-11": кто прошел в финал

Из команды Олега Винника за победу в шоу будет бороться Сергей Нейчев. Тина Кароль идёт в финал проекта с Юлией Тимочко. Дмитрий Монатик ведёт в суперфинал блогера Тему Паучека, а Надя Дорофеева - Сергея Лазановского.

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Автор: Ольга Робейко