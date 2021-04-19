Далее в шоу с Олегом Винником идет Сергей Нейчев.

И последней на сцену "Голоса страны-11" вышла команда Олега Винника. Первой в дуэте с Евгенией Власовой выступила Галина Куришко. Они спели песню "Живая река".

"Я в восторге и от песни, и от дуэта. Галина, вы сегодня необычайно красива. Женя, вы - необычайная певица", - сказала Тина Кароль.

Позже с легендой украинской сцены Александром Пономаревым выступил Сергей Нейчев. Они исполнили песню "Варто чи ні?".

"Голосуйте за Сергея, он красавчик, у него украинская душа... Для меня он - музыкант", - сказал Пономарев.

"Сергей, ты на выступлении был автономным, ты не пытался быть не хуже Александра Пономарева. Ты пел", - охарактеризовал выступление Нейчева Олег Винник.

Затем звездный наставник Олег Винник спел с Нейчевым и Куришко песню "Біла голубка".

Сергей получил от тренера 49%, а Галина - 51%. Зрители отдали первому 60%, вокалистке - 40%.

Таким образом, в финал 11 сезона шоу "Голос страны" прошел Сергей Нейчев.

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Автор: Ольга Робейко