И последней на сцену "Голоса страны-11" вышла команда Олега Винника. Первой в дуэте с Евгенией Власовой выступила Галина Куришко. Они спели песню "Живая река".
"Я в восторге и от песни, и от дуэта. Галина, вы сегодня необычайно красива. Женя, вы - необычайная певица", - сказала Тина Кароль.
Позже с легендой украинской сцены Александром Пономаревым выступил Сергей Нейчев. Они исполнили песню "Варто чи ні?".
"Голосуйте за Сергея, он красавчик, у него украинская душа... Для меня он - музыкант", - сказал Пономарев.
"Сергей, ты на выступлении был автономным, ты не пытался быть не хуже Александра Пономарева. Ты пел", - охарактеризовал выступление Нейчева Олег Винник.
Затем звездный наставник Олег Винник спел с Нейчевым и Куришко песню "Біла голубка".
Сергей получил от тренера 49%, а Галина - 51%. Зрители отдали первому 60%, вокалистке - 40%.
Таким образом, в финал 11 сезона шоу "Голос страны" прошел Сергей Нейчев.
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