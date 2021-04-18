Далее на "Голосе страны" выступила команды Нади Дорофеевой. Так, Илья Николаенко спел в дуэте с певцом ALEKSEEV, который тоже начинал свой путь на шоу. Они исполнили песню "Пьяное солнце".
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"Ваш дуэт очень гармоничен, вы так круто сработались", - прокомментировал выступление Монатик.
"Илья, ты - самый стильный голос этого сезона! Я очень верю в тебя", - сказала звездная наставница Дорофеева.
Следующий участник команды Дорофеевой Сергей Лазановский спел вместе с Сергеем Бабкиным лирическую песню "Ще осінь зовсім молода".
"Это было безупречно, это было над землей спето", - охарактеризовала выступление Тина Кароль.
"Сережа, спасибо за такую песню тебе. Сергей, мой Сережа, ты на "Голосе" так повзрослел... Ты - реальный претендент на победу", - прокомментировала Надя Дорофеева.
Позже участники команды Дорофеевой вместе с ней спели ее хит "Горит".
Дорофеева отдала Николаенко 45%, Лазановский получил 55%. Зрители отдали первому 20%, второму вокалисту - 80%.
Таким образом, в финал шоу "Голос страны-11" прошел Сергей Лазановский.
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