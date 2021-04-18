Первым на сцене шоу "Голос страны-11" выступил участник команды Дмитрия Монатика Тема Паучек. Он исполнил песню "Два окна" дуэтом с певицей Гайтаной. Выступление Паучека со звездой высоко оценили судьи проекта.
Далее свой вокал продемонстрировала подопечная Монатика KOLA. Она спела вместе с Hardkiss хит группы Make-Up.
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"Я так хочу, чтобы она победила... Нам так не хватает таких артистов", - прокомментировала совместное выступление Юлия Санина.
"Это было просто невероятно... Я горжусь тобой, KOLA", - сказал Монатик о выступлении KOLA и Hardkiss.
Затем тема Паучек и KOLA спели в трио со своим тренером Монатиком "Мріяти не шкідливо".
Так, тренер отдал Теме Паучеку 51%, а KOLA - 49%. Зрители отдали первому 52%, а вокалистке - 48%. Таким образом, в финал шоу из команды Дмитрия Монатика прошел Тема Паучек.
Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.
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