Катя Осадчая похвасталась стальным прессом после рождения троих детей: 'Красотка'

Украинская телеведущая Катя Осадчая снялась в новой фотосессии. Она выбрала нежный образ - юбку в пол с низкой посадкой и топ с воланами, который приоткрыл ее плечи.

В таком образе Осадчая засветила и свой стальной пресс. Заметно, что знаменитость следит за своим питанием и занимается спортом.

После рождения троих детей она смогла вернуться в прежнюю форму, чем мотивирует и своих поклонников.

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Известно, что у ведущей есть взрослый сын Илья от первого брака, а также двое детей Иван и Даниил, которые появились на свет в браке с Юрием Горбуновым.

Катя Осадчая похвасталась стальным прессом после рождения троих детей: 'Красотка'

Как отреагировали поклонники:

  • "Катя, какая ты красивая"
  • "Вау"
  • "Шикарная"
  • "Девушка-весна"
  • "Изящная, нежная"
  • "Животик роскошный, как для мамы троих деток"
  • "Вы прекрасная, Катя"
Катя Осадчая похвасталась стальным прессом после рождения троих детей: 'Красотка'

Напомним, ранее Катя Осадчая показала свою маму-красотку и трогательно поздравила ее с днем рождения. Поклонники пришли в восторг от их фото.

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