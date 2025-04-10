Катя Осадчая похвасталась стальным прессом после рождения троих детей: 'Красотка'

Украинская телеведущая Катя Осадчая снялась в новой фотосессии. Она выбрала нежный образ - юбку в пол с низкой посадкой и топ с воланами, который приоткрыл ее плечи.
В таком образе Осадчая засветила и свой стальной пресс. Заметно, что знаменитость следит за своим питанием и занимается спортом.
После рождения троих детей она смогла вернуться в прежнюю форму, чем мотивирует и своих поклонников.
Известно, что у ведущей есть взрослый сын Илья от первого брака, а также двое детей Иван и Даниил, которые появились на свет в браке с Юрием Горбуновым.
Как отреагировали поклонники:
- "Катя, какая ты красивая"
- "Вау"
- "Шикарная"
- "Девушка-весна"
- "Изящная, нежная"
- "Животик роскошный, как для мамы троих деток"
- "Вы прекрасная, Катя"
Напомним, ранее Катя Осадчая показала свою маму-красотку и трогательно поздравила ее с днем рождения. Поклонники пришли в восторг от их фото.