Катя Осадчая показала свою маму-красотку и трогательно поздравила ее с днем рождения

Поклонники пришли в восторг от их фото.

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась редким снимком со своей мамой, поздравив ее с днем рождения. В своем Instagram Осадчая опубликовала совместное фото, сделанное на узкой старинной улице, где мама и дочь выглядят стильно и элегантно.

В подписи к снимку телеведущая выразила свою любовь и благодарность маме:

"Мамочка, с днем рождения. Три года назад в этот день, на третий день полномасштабной войны, мы думали об одном - пусть мы будем все живы и вместе, и тогда мы сможем все. Спасибо, что ты у меня такая молодая, вдохновленная, спасибо за всю поддержку и веру в меня! С днем рождения, много лет".

Поклонники Кати Осадчей тут же начали оставлять теплые комментарии и поздравления, восхищаясь естественной красотой и элегантностью ее мамы.

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Что пишут в сети:

"Боже, какая мама красотка. Всех благ вам"

"У вас хорошие гены"

"Поздравляю вашу маму-красотку с днем рождения"

Напомним, ранее известный ведущий рассказал, как Катя Осадчая выглядит в реальной жизни.

"Боже мой, я ее видел на концерте у Monatik, она так классно выглядит. Просто шикарно. Молодец", – высказался Евгений Фешак.

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