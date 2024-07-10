Уже более двух с половиной лет гражданские украинцы находятся в плену страны-агрессорки.

Телеведущая "1+1 Украина", основательница проекта "Найти своих" Екатерина Осадчая вместе с Фондом КО "Центр гражданских свобод" и Международной федерацией по правам человека организовали сайд-ивент в главном офисе ООН в Женеве, чтобы напомнить, как россияне два с половиной года незаконно удерживают гражданских украинцев в плену.

Вместе с Екатериной и правозащитницами приехали и несколько украинок, пострадавших от преступлений России. Сюжет об этом сайд-ивенте вышел в эфире утренней программы "Сніданок з 1+1" на канале "1+1 Украина".

Одна из них Татьяна с Харьковщины, ее мужа, 50-летнего Павла Орлова, юриста по образованию, более двух лет РФ держит в плену. Татьяна и сама была в гражданском плену. Во время оккупации Харьковщины россияне держали ее две недели вместе с другими гражданскими пленниками. Она слышала, как рядом пытали ее мужа. Женщина рассказала европейским делегатам свою историю.

"Я волнуюсь за состояние здоровья мужа, как физическое, так и психическое. Молю бога, чтобы у него хватило сил все это пережить и вернуться домой. Страдает мой родной человек, ты не понимаешь, увидишь ты его когда-нибудь или нет", - поделилась Татьяна.

Екатерина Осадчая отметила, что эту историю должен услышать весь мир. Именно поэтому женщину пригласили в Женеву на специальный сайд-ивент, который состоялся во время 56-й сессии совета ООН по правам человека.

Вместе с украинскими правозащитниками была организована встреча с делегатами разных стран-членов ООН, чтобы рассказать одно из крупнейших военных преступлений России - насильственное похищение и заключение гражданских украинцев. Екатерина Осадчая отмечает, что сейчас в российских тюрьмах удерживают по меньшей мере семь тысяч таких людей.

"Освобождение именно гражданских заключенных идет по капелькам. Фактически в таком темпе мы будем их освобождать следующие 80 лет. Это если Россия не захватит новых. А надо помнить, что миллионы людей находятся сейчас на подконтрольных Россией территориях и могут быть завтра захвачены РФ. Для того, чтобы остановить Россию, мы понимаем, что сил одной Украины не хватает", - отметила Александра Романцова, исполнительный директор организации "Центр гражданских свобод".

Екатерина Осадчая надеется, что живые свидетельства украинцев, пострадавших от преступлений России, а также фрагменты записанных интервью, должны убедить международное сообщество помогать Украине оказывать давление на страну-террористку. Этот сайд-ивент в штаб-квартире ООН в Женеве посетило около 50 делегатов.

"Мы очень надеемся, что это будет иметь эффект и наши гражданские заключенные как можно быстрее вернутся домой", - финализировала ведущая.

Напомним, ранее Катя Осадчая мощно обратилась к россиянам после ракетного удара.

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