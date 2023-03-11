Певица поразила фанов гибкостью.

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников сексуальными танцами. Звезда "зажгла" на сцене, она не только показала свое умение танцевать. Кароль сделала шпагат прямо во время концерта, который она давала за границей.

Видео с танцами певицы уже появилось на фан-странице звезды в Instagram. Впоследствии сама Кароль сделала репост в Stories.

Сначала звезда показала сексуальные движения, она танцевала во время проигрыша между своими песнями. На концерте певица выступала в брюках, откровенном корсете и туфлях на высоком каблуке. Однако в конце своего танца Кароль решила "добить" фанов. Неожиданно она села на шпагат.

Видео дня

Звезда не побоялась продемонстрировать свою гибкость даже на каблуках. Под аплодисменты зрителей Кароль поднялась с пола. Все движения певицы были изящными, она будто даже не сомневалась, что ей удастся все сделать.

Под видео, на котором Кароль делает шпагат, собралось немало комментариев. Фанаты пишут, что поражены гибкостью певицы.

Реакция комментаторов:

"Эта женщина никогда не останавливается в развитии"

"Вау, какой шпагат"

"Тина, отличный концерт, ты снова удивила нас"

"Концерт как всегда эмоциональный. На волне. Зал поет вместе. А тот момент, когда Тина подошла к нашим воинам, которые там на реабилитации, очень умилил. Она их благодарила, со словами поддержки. Трогательно"

Напомним, ранее Кароль отказалась петь на русском языке на своем концерте.

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