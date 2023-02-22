Певица заявила, что будет исполнять только украиноязычные песни.

Украинская певица Тина Кароль, в репертуаре которой было много песен на русском языке, решила больше не исполнять их на своих концертах, как бы дороги они ей не были и как бы их не любили слушатели.

Такое заявление она сделала на концерте в Лос-Анджелесе. Она добавила, что с 24 февраля не позволяла себе петь русскоязычные хиты, так как это язык страны-агрессора, которая напала на ее родную Украину.

"Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском языке. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление", - сказала певица.

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Кроме того, недавно на одном из концертов Тина Кароль послала на три буквы всех, кто присылает ей российские флаги.

В комментариях под видео украинцы написали, что Тина невероятная и добавили "Слава Украине!"

Напомним, ранее между Тиной Кароль и Кристиной Соловий возник конфликт. Соловий дала интервью, в котором раскритиковала свою коллегу за русскоязычный репертуар. Тина в свою очередь ответила, что все будет хорошо и добавила несколько смеющихся смайликов.

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