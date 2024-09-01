Звездные сыновья и дочери учатся в самых престижных вузах мира.

Часто украинцы выбирают для своих наследников престижные вузы в Европе и Америке. Знаменитости в этом случае не исключение, а даже наоборот, все чаще сыновья и дочери украинских певцов, актеров, ведущих едут на учебу за границу.

Многие звезды приняли решение о переезде детей после начала полномасштабного вторжения, а другие еще с первых лет жизни малышей планировали их поступление в элитные учебные заведения. УНИАН подготовил подборку украинских селебритиз, чьи дети выбрали иностранное образование.

Катя Осадчая

Сын ведущей от первого брака с депутатом Олегом Полищуком - 21-летний Илья учится в Мэрилендском университете в США. Там юноша изучает информационные технологии.

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Ранее Осадчая рассказывала, что парень уже использует приобретенные знания на практике в борьбе с россиянами, но подробностей не раскрывала. После завершения университета Илья планирует вернуться на родину.

Маша Ефросинина

Ведущая воспитывает двоих детей - 20-летнюю дочь Нану и 10-летнего сына Александра. Обучение девушки за рубежом началось с канадского колледжа. Проучившись за океаном несколько лет, Нана поняла, что хочет быть ближе к родным и видеться с ними чаще.

Поэтому она решила поступить в университет в Нидерландах. Ефросинина рассказывала, что дочь учится на политолога.

Оля Полякова

Певица вместе с детьми в 2022 году уехала за границу. Тогда ее старшая дочь Мария как раз заканчивала школу и ей нужно было определиться с вузом. Звездная мама с дочкой выбрали один из самых престижных музыкальных университетов Великобритании - BMus.

18-летняя девушка продолжает учиться за границей, в отличие от ее младшей сестры Алисы. Дело в том, что младшую дочь Ольга устроила на обучение в элитную школу-пансион за рубежом, однако та не захотела там учиться и вернулась в родной Киев в мае 2024 года.

Сергей Бабкин

После начала полномасштабного вторжения семья артиста выехала в Германию, там его 16-летний сын Артур и окончил школу. Сейчас парень увлекается разработкой сайтов для продажи товаров и хотел бы изучать эту профессию в университете.

Однако на пути у Артура стоит несовершенное знание языка. Он не может поступить в вуз в этой стране. Следующий год звездный сын посвятит изучению иностранного языка, и планирует поступить в европейский университет.

Тина Кароль

Сын певицы живет и учится в Лондоне. С самого детства 15-летний Вениамин получает образование в престижном учебном заведении Repton Preparatory School в Великобритании.

Несмотря на расстояние, артистка следит за обучением подростка, и мотивирует его к изучению точных наук, в частности, математики. Ранее Кароль рассказывала, что Вениамин, кроме украинского, также владеет английским, испанским и французским языками.

Напомним, ранее мы писали о 5 звездах, которые отказались от своих детей.

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