Эти знаменитости не признавали своих детей и даже никогда не встречались с ними.

Порой появление ребенка становится не радостью, а преградой для родителей, особенно, карьеристов, которые сосредоточены на собственном развитии и не хотят уделять время потомкам. Знаменитости не являются исключением и даже среди них встречаются те, кто выбрал оставить своих детей без должной поддержки.

УНИАН подготовил подборку известных фигур в мире, которые отказались от своих детей. Некоторые из них до сих пор не общаются с потомками, а другие примирились с сыновьями и дочерьми и пытаются наверстать упущенное.

Том Круз

У актера одна биологическая дочь. Девочка Сури родилась в браке звезды с актрисой Кэти Холмс. Артист после развода не поддерживает общение с дочерью. Он уже более 11 лет не видел родного человека. В июне стало известно, что 18-летняя Сури отказалась от фамилии отца. Знаменитость никак не комментировал эту новость, однако инсайдеры утверждают, что Круз не хочет общаться с девочкой и не пытался наладить отношения с ней после развода с Холмс.

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Эдди Мерфи

В 2006 году комедийный актер закрутил роман с экс-участницей группы Spice Girls Мелани Браун. Женщина забеременела, однако Мерфи не обрадовался этому известию. После появления на свет девочки Энджел, он требовал, чтобы избранница сделала тест на отцовство, потому что был не уверен, что ребенок от него. Оказалось, что девочка является дочерью Эдди.

Однако это не повлияло на актера и он не участвовал в воспитании дочери. Лишь через несколько лет Мерфи признал отцовство и был вынужден выплатить Браун компенсацию в размере 7 миллионов фунтов. Но с Энджел знаменитость не общается до сих пор.

Арнольд Шварценеггер

В 2011 году стало известно, что у актера есть внебрачный сын – Джозеф Баена – от Мильдред Баена. Шварценеггер на тот момент был женат на Марии Шрайвер, с которой воспитывал четверых детей. Сведения о внебрачном сыне всплыли лишь после того, как Шварценеггер и Шрайвер развелись.

Арнольд не принимал участия в воспитании сына. Когда Джезеф вырос, знаменитость публично извинился перед ним за свое поведение и изъявил желание наладить отношения с сыном.

Барбара Стрейзанд

Американская певица и актриса была в браке с актером Эллиотом Гулдом. У пары родился сын Джейсон. Когда мальчику было всего 3 года, его родители развелись. Барбара сосредоточилась на собственной карьере и не хотела уделять время маленькому сыну, который требовал много внимания.

Поэтому, чтобы иметь время на себя, Стрейзанд отдала мальчика на воспитание в школу-интернат. Там Джейсон провел детство и юность. Впоследствии актриса начала налаживать отношения с сыном, и сейчас они общаются. Джейсон даже снимался в фильмах звездной матери.

Ален Делон

В 1962 году у актера родился его первенец от певицы Нико - сын Кристиан Аарон Булонь. Звездный отец не признал, что мальчик является его потомком. Его воспитывала мать, но потом Кристиана усыновила мать знаменитости Эдит и ее второй муж Поль Булонь. Мальчик взял фамилию избранника бабушки. Аарона не стало в 2023 году из-за передозировки наркотиками.

Напомним, ранее мы писали о детях Алена Делона, которых он признал и воспитывал.

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