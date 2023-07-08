Сын певицы уже очень взрослый.

Украинская певица Тина Кароль умилила сеть редким фото своего сына. Она редко показывает, как сейчас выглядит ее ребенок. Впрочем, ради праздника (сегодня отмечается День семьи) она сделала исключение.

В Stories Кароль разместила фотографию, на которой она позирует рядом с сыном. Певица была без макияжа, в домашнем образе без сценических костюмов и эффектных причесок. Впрочем, рядом с сыном Кароль искренне улыбалась и выглядела счастливой.

14-летний Вениамин Огир позировал в футболке с гербом Украины. Мальчик носит очки и очень похож на свою мать. У подростка меняются черты лица. Он становится копией Кароль, особенно это заметно по формам носов мальчика и его матери.

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Рядом с Кароль и ее сыном позировала женщина. Впрочем, певица не объяснила, кто именно находится возле нее. Женщина на похожа на мать Кароль. Вероятно, это либо помощница звезды, либо та, с кем ее сын живет в Великобритании.

Что известно о сыне Тины Кароль

Единственного ребенка певица родила от своего мужа Евгения Огира, который умер из-за серьезной болезни. Кароль редко говорит о сыне, он живет за границей.

Известно, что мальчик отправился в Великобританию, когда ему было восемь лет. Он живет в украинской семье.

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