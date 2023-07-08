Украинская певица Тина Кароль умилила сеть редким фото своего сына. Она редко показывает, как сейчас выглядит ее ребенок. Впрочем, ради праздника (сегодня отмечается День семьи) она сделала исключение.
В Stories Кароль разместила фотографию, на которой она позирует рядом с сыном. Певица была без макияжа, в домашнем образе без сценических костюмов и эффектных причесок. Впрочем, рядом с сыном Кароль искренне улыбалась и выглядела счастливой.
14-летний Вениамин Огир позировал в футболке с гербом Украины. Мальчик носит очки и очень похож на свою мать. У подростка меняются черты лица. Он становится копией Кароль, особенно это заметно по формам носов мальчика и его матери.
Рядом с Кароль и ее сыном позировала женщина. Впрочем, певица не объяснила, кто именно находится возле нее. Женщина на похожа на мать Кароль. Вероятно, это либо помощница звезды, либо та, с кем ее сын живет в Великобритании.
Что известно о сыне Тины Кароль
Единственного ребенка певица родила от своего мужа Евгения Огира, который умер из-за серьезной болезни. Кароль редко говорит о сыне, он живет за границей.
Известно, что мальчик отправился в Великобританию, когда ему было восемь лет. Он живет в украинской семье.