Певица решилась на откровенный разговор со своими поклонниками.

Украинская певица Тина Кароль решила поделиться со своими поклонниками некоторой откровенной информацией. Так, в своем блоге она разместила скриншот с приложения, где указаны ее параметры.

Известно, что сейчас звезда весит 53,3 кг, а до этого весила 58,4 кг. За какой промежуток времени ей удалось сбросить 5 кг - не уточняется.

"Утро начну с веса и впервые говорю о нем открыто. Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике... Только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это "развод". Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду. Инсулин – вся беда здесь. Он в нездоровом состоянии, потому что рацион с детства это углеводы и сахар. Как и у всех обычных школьников он был: картошечка, котлетка, хлебушек, компотик, конфетка, булочка", - поделилась рассуждениями певица.

Видео дня

Она добавила свои черно-белые снимки в нижнем белье и подчеркнула, что на фотографиях она настоящая - без фотошопа и исправления недостатков.

"Пушистая и без фотошопа", - написала Кароль.

Напомним, Кристина Соловий раскритиковала Тину Кароль за русскоязычный репертуар.

Вас также могут заинтересовать новости: