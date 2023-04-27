Артистка выступит в Ливерпуле в качестве приглашенного гостя от Украины.

В 2023 году Евровидение проводится в Великобритании от имени Украины. Среди приглашенных гостей - певица Тина Кароль, которая в 2006 году представляла нашу страну на песенном конкурсе.

Сейчас звезда выпустила влог, в котором показала особенности подготовки. Поскольку времени до Евровидения осталось совсем немного, сейчас все силы Тины и команды нацелены на то, чтобы успеть подготовить ее выступление и продумать все до деталей.

В видео Кароль "засветила" эскиз наряда, в котором она планирует выйти на сцену в мае. Автором стал киевский дизайнер Иван Фролов.

Так, надеть певица планирует красное мини-платье с перчатками, вырезом на груди и одним чулком. Такой образ был разработан по мотивам ее наряда на Евровидении-2006.

"Эта идея и этот замысел был вдохновлен выступлением 2006 года, но шаг вперед - больше красного. Мне кажется, что наша задача - выбрать красный цвет в качестве основного, потому что это любовь, символ Украины", - прокомментировал Иван Фролов.

"Это крутой месседж, Ваня. Я очень благодарна. Благодарна за то, что ты делаешь красоту в таких сложных условиях", - добавила Кароль.

Отметим, полуфиналы евровидения пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Нашу страну представит группа TVORCHI.

Накануне Чарльз III и Камилла открыли сцену Евровидения-2023 в Ливерпуле.

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