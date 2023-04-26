Данилко прекрасно понимает российского комика, который резко стал костью в горле для российских пропагандистов.

Украинский артист Андрей Данилко в комментарии УНИАН рассказал о своем отношении к Максиму Галкину. Автор образа Верки Сердючки отлично понимает российского юмориста, выступившего против войны. Объединяет Данилко и Галкинка то, что они оба - враги российских пропагандистов.

"Из Украины враг номер один для России - это я, а среди российских артистов - это Галкин. Он говорит какие-то вещи, которые их (руководство страны-агрессора, - ред) задевают, смеется над этим", - сказал артист.

Он заметил, что против Галкина сейчас развернули заказную проплаченную травлю. Подобное давление Данилко тоже испытывал на себе в 2007 году после участия в Евровидении с песней "Dancing Lasha Tumbai", когда россиянам послышалось, что он спел "раша гудбай".

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"Я же вижу, что Галкин сейчас везде. Там есть и проплаченные блогеры, которые выдумывают о нем какие-то оскорбительные истории, чтобы ударить, чтобы было больно. Но я очень хорошо знаю, что он очень умный человек, и он знает, что он делает. Я понимаю, что ему сейчас непросто, поскольку там [в РФ] его ненавидят", - резюмировал Андрей Данилко.

Ранее Андрей Данилко объяснил, почему его ненавидят в России.

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