До песенного конкурса остается немного больше двух недель.

Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла побывали на локации, где состоится Евровидение-2023. Проведут его в Ливерпуле от имени Украины.

Во время визита королевской семьи состоялась презентация сцены, на которой будут выступать участники. Также монархи познакомились с ведущими Евровидения, среди которых украинка Юлия Санина.

Сцену спроектировал Хулио Химеде. Ее площадь - более чем 450 квадратных метров. Ее дополняют еще 220 квадратных метров независимых видеоэкранов, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников.

Видео дня

"Для меня большая честь, что Его Величество Король и Ее Величество Королева-консорт прибыли сюда сегодня, чтобы показать фантастическую сцену нашего конкурса песни Евровидение", - сказал генеральный директор ВВС Тим Дэви.

Евровидение-2023: где и когда состоится

Первый и второй полуфиналы пройдут в Ливерпуле 9 и 11 мая соответственно. Финал - 13 мая. Украинская группа TVORCHI будет выступать уже в финале, поскольку это предусмотрено правилами конкурса.

Помимо TVORCHI от Украины также выступят приглашенные гости Alyosha, Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька, GO_A, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина будет одной из четырех ведущих.

Напомним, креативный директор Евровидения ответил, почему в Ливерпуль позвали Тину Кароль.

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