Кардашьян в Twitter искала девушку, раненную пулей в лицо во время протестов в США

Пострадавшая выложила видео и фото с многочисленными гематомами на своем лице в больничной палате.

Звезда американских реалити-шоу и известная модель Ким Кардашьян через Twitter разыскала девушку, которая пострадала во время массовых антиполицейских протестов в США с предложением помочь в лечении.

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Звезда заявила, что полностью поддерживает демонстрации и добавила, что хотела бы найти девушку с побитым лицом, в которую попали резиновой пулей во время разгона протестов, поскольку ее неприятно поразило увиденное в сети фото пострадавшей, пишет The Daily Mail.

С тех пор сотни поклонников знаменитости начали тегать американку и таким образом ее разыскали.

Как написала сама участница движения протестов, после инцидента правоохранители утверждали, что она сфальсифицировала травмы. Но пострадавшая выложила видео и фото с многочисленными гематомами на своем лице в больничной палате.

Раненную в результате столкновений с силовиками госпитализировали благодаря помощи ее друзей, которые на тот момент были рядом с девушкой.

«В течение многих лет, с каждым чудовищным убийством невиновного темнокожего мужчины, женщины или ребенка, я всегда пыталась отыскать правильные слова, чтобы выразить свои соболезнования и возмущение... Как и многие из вас, я зла. Я более, чем зла. Я возмущена и мне противно», – написала Кардашьян.

Как сообщал ранее УНИАН, смерть Джорджа Флойда, которого при задержании 25 мая почти десять минут душил коленом полицейский, вызвала волну протестов не только в США, но и в других странах мира. Мирные демонстрации прошли в Германии и Великобритании.

Ожидается, что похороны афроамериканца пройдет в Миннеаполисе 4 июня.

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