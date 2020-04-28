Как мировые и украинские звезды зарабатывают во время карантина (видео)

Из-за карантинных ограничений убытки несут все - звезды кино, певцы, спортсмены.

Из-за карантина звезды лишились возможности давать концерты и сниматься в фильмах. Пост в Инстраграмме за миллион долларов или дизайнерские маски! Даже мировые звезды зарабатывают как могут, ведь карантин – для всех.

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Например, Голливуд уже потерял под 20 миллиардов долларов из-за закрытия кинотеатров и остановки кинопроизводства. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Так, свою популярность научились монетизировать голливудские селебретис. Например, в Америке в одном из приложений человек может заказать поздравление от звезды: известного актера, спортсмена или музыканта. Цены варьируются от 1 доллара до более 2 тысяч.

Украинские звезды также заинтересовались такой идеей. Так, певица Оля Полякова тоже зарабатывает во время карантина собственными поздравлениями. Цены от 2 тыс. грн до 20 тыс. грн.

А вот Надя Дорофеева торгует в соцсетях вещами. Футболка - 2 тыс. грн, худи - почти 12 тыс. грн.

Бывшая участница "Виагры" Седокова шьет защитные маски из экокожи. Продает их за 500-700 гривен.

Многие звезды продают рекламные посты на своих страницах в соцсетях. Цены здесь невероятные. Говорят, что Регина Тодоренко получает за один такой пост 6 тыс.евро, а вот звезда мирового масштаба Кайли Дженнер - более миллиона долларов.