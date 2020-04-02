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Леон-киллер и туалетная бумага: Натали Портман опубликовала забавную фотожабу о карантине

20:00, 02 апреля 2020
Звезды
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Кадр из фильма "Леон"

В сети появилась забавная карикатура о карантине. На ней герои фильма "Леон" изображены с товарами "первой необходимости" во время карантина.

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Примечательно, что фотожабу опубликовала исполнительница роли Матильды в этом фильме - Натали Портман.

На картинке запечатлен кадр из фильма. А его главные герои - девочка и нанятый ею убийца - идут по городу в медицинских масках с пакетами полными продуктов и несколькими упаковками туалетной бумаги.

"Миллионы людей и работников здравоохранения все еще нуждаются в еде, масках и других жизненно важных вещах. Еще раз спасибо всем организациям, которые делают хорошую работу прямо сейчас, и работникам здравоохранения, которые рискуют своей жизнью ради нас", - так актриса подписала свой пост в Instagram.

Матильда и Леон готовы к карантину / Фото: instagram.com/natalieportman

Напомним, ранее голливудская актриса Натали Портман показала фото из детства.

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