Леон-киллер и туалетная бумага: Натали Портман опубликовала забавную фотожабу о карантине

Актриса показала актуальный мем из культового фильма о профессиональном наемном убийце.

В сети появилась забавная карикатура о карантине. На ней герои фильма "Леон" изображены с товарами "первой необходимости" во время карантина.

Читайте такжеХудышка Натали Портман поделилась своим идеальным рецептом цветной капусты (видео)

Примечательно, что фотожабу опубликовала исполнительница роли Матильды в этом фильме - Натали Портман.

На картинке запечатлен кадр из фильма. А его главные герои - девочка и нанятый ею убийца - идут по городу в медицинских масках с пакетами полными продуктов и несколькими упаковками туалетной бумаги.

"Миллионы людей и работников здравоохранения все еще нуждаются в еде, масках и других жизненно важных вещах. Еще раз спасибо всем организациям, которые делают хорошую работу прямо сейчас, и работникам здравоохранения, которые рискуют своей жизнью ради нас", - так актриса подписала свой пост в Instagram.

Напомним, ранее голливудская актриса Натали Портман показала фото из детства.