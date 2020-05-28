"Шикарная!": похудевшая Настя Каменских в бюстгальтере с цепями завела сеть (фото)

На снимке Настя позирует в черных брюках и черном топе-бюстье с рисунком из цепей. Свои пышные кудряшки Настя распустила.

Украинская певица Настя Каменских отличается горячей экзотической внешностью. Смуглая кожа певицы и темные кудри делают ее похожей на латиноамериканскую красотку. Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она покорила поклонников горячим образом. Читайте также"Свадьба?": Анна Седокова вызвала ажиотаж в Instagram новым фото На снимке Настя позирует в черных брюках и черном топе-бюстье с рисунком из цепей. Свои пышные кудряшки Настя распустила. Поклонники пришли в восторг от пикантного образа артистки. "Шикарная!", "Настенька, вы очень похудели!", "Вы великолепно выглядите", - похвалили ее в комментариях. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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