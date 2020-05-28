"Шикарная!": похудевшая Настя Каменских в бюстгальтере с цепями завела сеть (фото)
09:20, 28 мая 2020Звезды
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На снимке Настя позирует в черных брюках и черном топе-бюстье с рисунком из цепей. Свои пышные кудряшки Настя распустила.
Украинская певица Настя Каменских отличается горячей экзотической внешностью / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских отличается горячей экзотической внешностью. Смуглая кожа певицы и темные кудри делают ее похожей на латиноамериканскую красотку.
Вот и на новом фото, которое певица выложила в Instagram, она покорила поклонников горячим образом.
Instagram Настя Каменских
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На снимке Настя позирует в черных брюках и черном топе-бюстье с рисунком из цепей. Свои пышные кудряшки Настя распустила.
Поклонники пришли в восторг от пикантного образа артистки.
"Шикарная!", "Настенька, вы очень похудели!", "Вы великолепно выглядите", - похвалили ее в комментариях.
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