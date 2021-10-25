Супруги встретились с Артуром Пирожковым и его женой.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые недавно отметили годовщину росписи, отдыхают в Дубае. Они охотно делятся фотографиями с отпуска и даже записывают видео в TikTok.

В этот раз Потап опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой они с Настей позируют с российским артистом Артуром Пирожковым (Александр Ревва, - настоящее имя) и его женой Анжеликой.

"Люблю фоткаться с красивыми людьми. Обожаю эту парочку, Сэмэн и Одарочка, а точнее Энжи-Бейби и Алекс - мачо! Красиво, уютно, весело, информативно и дружно", - подписал фото Потап.

Так, и Потап, и Артур позировали в штанах и рубашках, а вот девушки подобрали более романтичные наряды. Настя предстала в мини-платье цвета айвори, которое выполнено с глубоким декольте. А вот Анжелика также подобрала мини-платье с рукавами-фонариками. Обе девушки дополнили образ туфлями на высоком каблуке.

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Автор: Диана Могилевич