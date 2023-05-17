Артист "колесит" по миру и договаривается о помощи для Украины.

Украинский продюсер и рэпер Потап неоднократно поддавался хейту из-за того, что не находится в пределах Украины. На это он отвечает: "Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас".

В интервью ТСН артист рассказал, что выступает на благотворительных концертах, проводит аукционы и помогает украинской армии. Все это требует его личного присутствия и неважно где именно - в Украине, Европе или Америке.

"У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным", - сказал Потап.

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Он добавил, что выступает гарантом перед людьми, с которыми договаривается о помощи для нашей страны. Поэтому настолько и важно его личное присутствие.

Чем Потап занимается во время войны

Как артист рассказал в интервью ТСН, он построил NFT-платформу Help UA, которая помогает пострадавшим от войны людям.

Также он проводил аукцион в штате Иллинойс, в ходе которого удалось собрать деньги на протезирование и реабилитацию 25 украинским военным.

Кроме того, он является амбассадором батальона "Добробат". Потап уже успел профинансировать восстановление дома жительницы Гостомеля - Надежды Ивановны.

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