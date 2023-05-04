Певец традиционно назвал любимую "лягушонком".

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) поздравил свою жену Настю Каменских с днем рождения. 4 мая артистке исполняется 36 лет.

На своей странице в Instagram Потап разместил фото жены. Также он написал, что очень любит Каменских и назвал ее самой красивой женщиной в мире.

"Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа - это все ты. Мой лягушонок, я влюблен в тебя безумно и до исступления, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения, самая красивая женщина во Вселенной", - поздравил Каменских Потап.

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Певица ответила ему в комментариях. Она поблагодарила за поздравления, назвала Потапа "солнышком" и также призналась ему в любви.

Также к поздравлениям Каменских присоединились фанаты. В комментариях они желают певице счастья. Кроме этого, на фоне слухов о вероятном разводе певицы с Потапом, поклонники желают звездной паре, чтобы они всегда были вместе. Комментаторы также пишут:

"Какой замечательный пример, что это совсем не сложно - делать женщине комплименты, не стесняться своих чувств. Самые искренние поздравления и бесконечной любви"

"Желаю детишек, как на небе звездочек"

"Поздравляю Настюшу. Не ссорьтесь, пусть все слухи остаются только слухами, вы очень хорошая пара".

Каменских и Потап расстаются - откуда появились такие слухи

Слухи о том, что Настя Каменских и ее муж могут расстаться, появились еще в 2022 году. Тогда фанаты пришли к такому выводу, потому что звездная пара стала реже появляться на публике вместе.

В марте экс-подопечная Потапа, певица GIP С, заявила, что тот мог изменять Каменских. По словам артистки, продюсер склонял ее к интиму. После этого блогер Богдан Беспалов заявил, что звездные супруги разводятся. Потап и Каменских якобы хотят разойтись "по-тихому".

Впоследствии слухи об этом прокомментировал сам рэпер. Потап заявил, что расставаться с Каменских не будет. Также об этом высказалась певица. Настя Каменских поставила точку та заявила, что в случае развода ее фанаты узнают об этом первыми.

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