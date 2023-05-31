Чем он здесь занимается - пока неизвестно.

Украинский музыкант и продюсер Потап вернулся в Украину. Об этом стало известно из его инста-сториз, где он едет в машине по нашим улицам.

На одном из кадров Алексей Потапенко показал патриотические носки, которые решил надеть для выхода в свет. Вероятно, он заехал в свой продюсерский центр, так как на одном из фото видны гитары.

Затем он проехался по Киеву и показал машину другого автомобилиста, на которой было написано: "Николаев - мое сердце".

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Стоит отметить, что за время полномасштабной войны Потап редко появлялся в Украине. В одном из интервью он рассказал, что находится там, где полезен больше всего.

По его словам, он часто ведет переговоры о помощи для нас в такое тяжелое время, поэтому вынужден на них присутствовать лично. И чаще всего это происходит за границей.

Чем Потап занимается с 24 февраля 2022 года

Артист построил NFT-платформу Help UA, которая помогает пострадавшим от войны людям. Также он стал амбассадором батальона "Добробат", который спонсирует восстановление разрушенного жилья из-за полномашстабного российского вторжения.

Кроме того, Потап выступает на благотворительных концертах, где собирает деньги на помощь нашей стране.

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